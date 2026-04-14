Шахтар оформить трансфер 17-річного вінгера Атлетіко Паранаенсе
Донеччани заплатять за бразильця солідну суму
близько 1 години тому
Бруніньо / Фото - Yahoo
Правий півзахисник Атлетіко Паранаенсе Бруніньйо близький до переходу у донецький Шахтар. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сума переходу 17-річного бразильця складе 12 млн євро. Остаточно угоду буде укладено пізніше цього тижня.
Гірники мають великі плани на літнє трансферне вікно, Бруніньйо не стане єдиним придбанням.
Бразильський вінгер цього сезону забив 4 голи у 16 матчах.
Поділитись