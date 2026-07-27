Сергій Разумовський

Матчі української Прем’єр-ліги поки що й надалі транслюватимуться на кількох платформах через канал UPL.TV. Чинна неексклюзивна модель діятиме щонайменше протягом сезону-2026/27. Водночас із зими 2027 року ліга може перейти до співпраці з одним ексклюзивним мовником.

Як повідомив директор з розвитку УПЛ і керівник UPL.TV Максим Радченко в інтерв’ю Forbes Ukraine, після завершення наступного сезону організація планує провести переговори та відкрити конкурс для українських і європейських платформ. Серед сервісів, з якими раніше обговорювали ексклюзивні права, були Setanta Sports, Maincast, MEGOGO та «Київстар ТБ», однак їхні фінансові пропозиції не задовольнили лігу.

Нинішній формат дає змогу розширювати аудиторію та накопичувати статистику переглядів. У сезоні-2025/26 матчі чемпіонату загалом подивилися 32,7 млн разів, причому близько 55% переглядів припало на OTT-сервіси. Найбільше глядачів забезпечили MEGOGO та Київстар ТБ.

За оцінками УПЛ і фахівців LaLiga, ексклюзивні права можуть стартувати з 10 млн доларів на рік і зрости до 20 млн у третій сезон. Основні доходи UPL.TV формують спонсорство, дистрибуція та реклама.

Виробництво матчів коштує близько 2,4 млн доларів, а спонсорські надходження повністю покривають цю суму. У 2025 році виторг компанії Прем’єр-Ліга сягнув 329 млн гривень, 80% з яких забезпечив UPL.TV.

Раніше повідомлялося, що київське Динамо не буде переносити матч другого туру УПЛ.