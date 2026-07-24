Сергій Разумовський

Дирекція української Прем’єр-ліги затвердила календар другого туру чемпіонату України сезону-2026/27. Стали відомі дати та час початку всіх восьми поєдинків ігрового дня. Про це повідомила пресслужба київського Динамо.

У межах другого туру Динамо проведе виїзний матч проти рівненського Вереса. Зустріч запланована на неділю, 9 серпня, і розпочнеться о 18:00.

Таким чином, київський клуб, фактично підтвердив, що не використовуватиме право на перенесення двох із трьох стартових матчів чемпіонату в цьому турі. Таку можливість отримали українські команди, які беруть участь у єврокубкових турнірах.

Другий тур УПЛ

8 серпня, субота

Чорноморець – Колос, 13:00

Лівий Берег – Кудрівка, 15:30

Буковина – Оболонь, 18:00

9 серпня, неділя

Зоря – Кривбас, 13:00

Епіцентр – Шахтар, 15:30

Верес – Динамо, 18:00

10 серпня, понеділок

Полісся – Харків, 15:30

Карпати – ЛНЗ, 18:00

Нагадаємо, у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Динамо зазнало поразки від грецького ПАОК (2:3). Невдалий результат суттєво ускладнив київській команді завдання щодо виходу до наступного раунду турніру.