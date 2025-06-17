Став відомий перший суперник Шахтаря в кваліфікації Ліги Європи
«Гірники» стартують у першому раунді відбору ЛЄ
близько 3 годин тому
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26.
Донецький Шахтар як володар Кубка України розпочне виступ у єврокубках з першого кваліфікаційного раунд турніру.
«Гірникам» потрібно пройти чотири раунди, щоб потрапити до основного етапу ЛЄ. У разі невдачі на одному з етапів передбачено перехід до Ліги конференцій.
За результатами жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар зіграє з Ільвес Тампере (Фінляндія).
Результати жеребкування
Шахтар Донецьк (Україна) – Ільвес Тампере (Фінляндія)
Шериф Тирасполь (Молдова) – Приштина (Косово)
Спартак Трнава (Словаччина) – Хеккен (Швеція)
Сабах (Азербайджан) – Целє (Словенія)
Легія Варшава (Польща) – Актобе (Казахстан)
Левськи (Болгарія) – Хапоель Беер-Шева (Ізраїль)
АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан Белград (Сербія)
Пакш (Угорщина) – ЧФР Клуж (Румунія)
Перші матчі кваліфікації Q1 Ліги Європи відбудуться 10 та 17 липня.
Другий раунд кваліфікації Ліги Європи: жеребкування пройде 18 червня, а поєдинки – 24 та 31 липня.
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