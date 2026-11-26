«Я не очікував». Антигерой матчу Шахтар – Фенербахче пояснив свої дії у фатальному епізоді
Назарина втратив м'яч, і після цього було забито єдиний гол у зустрічі
Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина в ефірі MEGOGO прокоментував свою помилку, що призвела до поразки від Фенербахче у матчі п'ятого туру загального етапу Ліги чемпіонів (0:1).
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По-перше, я не очікував цю передачу. Там був, наскільки я пам’ятаю, короткий відрізок. Я думав, що ця передача йтиме не мені, але в останній момент передача пішла мені – не очікував, і, на жаль, обікрали та з цього моменту забили нам м’яч.
Це моменти, такі прості помилки. На мою думку, це віра в себе. Втратили її в цей момент. Раніше було як: позитивний результат, ми на підйомі. А зараз негативний трошки період, можна сказати, не ті результати, які ми очікували від себе – і впевненість десь пропала. Я вважаю, що через це виникають такі моменти.
На мою думку, по-перше, ми втратили віру в себе. У нас є якісь позитивні моменти, з яких, на мою думку, можна витискати ці голи. Якби такі моменти чи передумови для моментів були в команди суперника, то нам, напевно, забили б три м’ячі. А ми, на жаль, з цих напівмоментів не можемо витиснути цей гол. На мою думку, це, по-перше, віра в себе.
Раніше головний тренер Шахтаря Арда Туран емоційно відреагував на поразку «гірників» від Фенербахче у Лізі чемпіонів.
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