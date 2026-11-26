По-перше, я не очікував цю передачу. Там був, наскільки я пам’ятаю, короткий відрізок. Я думав, що ця передача йтиме не мені, але в останній момент передача пішла мені – не очікував, і, на жаль, обікрали та з цього моменту забили нам м’яч.

Це моменти, такі прості помилки. На мою думку, це віра в себе. Втратили її в цей момент. Раніше було як: позитивний результат, ми на підйомі. А зараз негативний трошки період, можна сказати, не ті результати, які ми очікували від себе – і впевненість десь пропала. Я вважаю, що через це виникають такі моменти.

На мою думку, по-перше, ми втратили віру в себе. У нас є якісь позитивні моменти, з яких, на мою думку, можна витискати ці голи. Якби такі моменти чи передумови для моментів були в команди суперника, то нам, напевно, забили б три м’ячі. А ми, на жаль, з цих напівмоментів не можемо витиснути цей гол. На мою думку, це, по-перше, віра в себе.