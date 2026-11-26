«Не дивлюся крізь рожеві окуляри». Туран емоційно відреагував на поразку Шахтаря в Лізі чемпіонів
Фахівець проаналізував невдачу «гірників»
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував поразку від турецького Фенербахче (0:1) в матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів.
«Хочу привітати Фенербахче та пана Емре з цією перемогою. На полі вони в певних аспектах діяли краще за нас. Ми часто не встигали вступати в боротьбу, запізнювалися з пошуком варіантів продовження атаки та припускалися багатьох помилок у передачах під час розіграшу м’яча. Навіть коли вони не пресингували нас 10 на 10, ми не могли знайти вільного гравця. Працюватимемо над нашою командою, яка є молодою і має потенціал. Іноді в таких командах можуть виникати подібні проблеми. Для нас це був гіркий досвід, з якого потрібно винести чимало уроків. Працюватимемо над помилками, щоб ставати кращими, і рухатимемося далі.
Я ніколи не здавався в житті й не збираюся цього робити зараз. Якщо в наступних матчах ми наберемо шість або п’ять очок, то продовжимо боротися. Завжди кажу, що в нас команда, яка здатна грати проти будь-якого суперника в будь-якій точці світу. Це команда молодих гравців, які тільки розвиваються. Дехто з наших футболістів під час міжнародної паузи вирушить до юнацьких збірних, тож ми не шукатимемо виправдань, а намагатимемося показати все, на що здатні. Я ніколи не був людиною, яка дивиться на все крізь рожеві окуляри, та й не маю в цьому потреби. Перед матчем я сказав те, у що вірив: Фенербахче може грати на цьому рівні краще, ніж у своєму чемпіонаті. І сьогодні, разом зі своїм головним тренером, вони це продемонстрували. Тому вітаю їх із перемогою. А нам є над чим попрацювати й чимало уроків винести з цього матчу», – цитує Турана клубна пресслужба.
Після п'яти турів Шахтар має чотири очки та посідає 26-те місце в загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Фенербахче завдяки перемозі набрав вісім балів і піднявся на 16-ту сходинку.
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Для виходу до стикових матчів донеччанам необхідно завершити основний етап у топ-24. Попереду в команди Арди Турана залишаються три поєдинки проти Слована, Лейпцига та Реала.
Календар наступних матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів
- 9 грудня, 19:45: Слован – Шахтар
- 20 січня, 22:00: Лейпциг – Шахтар
- 27 січня, 22:00: Шахтар – Реал Мадрид
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