Денис Сєдашов

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував інформацію про те, що він є одним із кандидатів на заміну Сергію Реброву у національній команді. Фахівець спростував ці чутки та заявив про повну відданість житомирському клубу. Слова наводить ukrfootball.ua.

За словами наставника, зараз він максимально зосереджений на роботі в Поліссі, де триває розбудова великого проекту. Ротань підкреслив, що не знає походження інформації про своє можливе повернення до збірної.

Чи було мені цікаво знову очолити збірну України? Я не знаю, звідки беруться такі чутки [сміється]. Знаєте, я був у збірній нещодавно. Сконцентрований зараз на роботі в клубі. У нас дуже класний проект і є багато чого будувати. Тому максимальна зосередженість тут. Ну, ви знаєте, я зараз не хочу бути ніяким критиком збірної. Цього і так вистачає. Хочу навпаки підтримати і тренерський штаб, і хлопців. Поразка завжди є показником, що чогось не вистачає. Варто згадати, скільки гравців ми втратили перед матчем через травми або дискваліфікацію. Дуже багато, більше половини складу. Це теж привід сказати, чому наша збірна України зазнала невдачі. Ми не могли залучити всіх найсильніших футболістів, на жаль. Руслан Ротань

Ребров: «Ви не думайте, що я тримаюсь за місце тренера збірної...? В мене є начальник».