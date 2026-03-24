Шевченко: «Для України було б мрією потрапити на ЧС – наші люди чекають на цей подарунок»
Президент УАФ не дуже вірить у можливості збірної?
близько 2 годин тому
Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про важливість кваліфікації збірної України на чемпіонат світу-2026, не забувши згадати про Італію. Цитує Шевченка milannews.it.
Гаттузо заряджений?
«Він буде заряджений на 100%, його потрібно стримувати, щоб він не перевантажував гравців. Маючи так мало часу, він може працювати лише над психологічним станом гравців. На мою думку, Італія впорається. Для України було б мрією потрапити на чемпіонат світу – наші люди чекають на цей подарунок».
26 березня збірна України зіграє у півфіналі плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026 проти Швеції.
31 березня відбудеться фінал плей-оф, де наша команда може зустрітися з переможцем пари Польща – Албанія.
Нагадаємо, Роман Яремчук приєднався до збірної України в Іспанії попри інформацію про травму.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
