Володимир Кириченко

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про важливість кваліфікації збірної України на чемпіонат світу-2026, не забувши згадати про Італію. Цитує Шевченка milannews.it.

Гаттузо заряджений?

«Він буде заряджений на 100%, його потрібно стримувати, щоб він не перевантажував гравців. Маючи так мало часу, він може працювати лише над психологічним станом гравців. На мою думку, Італія впорається. Для України було б мрією потрапити на чемпіонат світу – наші люди чекають на цей подарунок».

26 березня збірна України зіграє у півфіналі плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026 проти Швеції.

31 березня відбудеться фінал плей-оф, де наша команда може зустрітися з переможцем пари Польща – Албанія.

Нагадаємо, Роман Яремчук приєднався до збірної України в Іспанії попри інформацію про травму.