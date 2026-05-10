«Я – українець». Зірка чемпіонату Польщі поставив крапку в питанні, яку збірну хоче представляти
Раніше ходили чутки про можливу натуралізацію учасника Олімпійських ігор-2024
близько 2 годин тому
Вінгер Гурніка Забже Максим Хлань прокоментував чутки про його можливу натуралізацію для виступів за збірну Польщі. Його слова передає Truskawkowa piłka.
Не знаю, звідки це взялося, але, як я вже казав, я українець і хочу представляти свою країну. Водночас я завжди кажу про всю Польщу, що саме тут мені дали футбольне життя, якого я не отримав в Україні.
Я дуже вдячний. Я завжди буду вдячний Польщі, людям у Польщі, які мене підтримували, але я народився в країні, якій хотів би допомогти у важкий час і бути разом із нею. Скільки б я не жив у Польщі, я народився в Україні, мої батьки звідти, і я її люблю.
Хлань виступав за Україну на рівні олімпійської, молодіжної та юнацьких збірних. Провів усі матчі групового етапу Олімпійських ігор-2024.
Раніше гол українця приніс його клубу перший за півстоліття Кубок Польщі.
