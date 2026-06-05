Павло Василенко

Президент Манчестер Сіті Халдун Аль Мубарак розповів про непрості моменти у взаєминах із Хосепом Гвардіолою, який очолював англійський клуб майже десять років.

За словами керівника, іспанський фахівець неодноразово заявляв про бажання піти, незважаючи на величезні успіхи команди. За час роботи у Манчестері Гвардіола завоював 20 трофеїв та став головним архітектором переможної епохи клубу.

Аль Мубарак зазначив, що йому часто доводилося переконувати тренера продовжувати роботу. Президент навіть жартома назвав себе «психіатром» Гвардіоли, пояснюючи, що той емоційно переживав кожен новий етап кар'єри.

«Коли Пеп каже: «Я йду», це не завжди означає, що він справді піде. Іноді йому просто потрібно було, щоби хтось допоміг йому знову знайти мотивацію», – розповів голова клубу.

При цьому Гвардіола завжди вважав свої довгі роки в одному клубі незвичайним явищем. Навіть після продовження контрактів він продовжував думати про майбутнє і запитувати, скільки ще зможе залишатися.

Однак, коли тренер остаточно вирішив залишити Манчестер Сіті, Аль Мубарак зрозумів, що це було справжнє рішення. Він визнав, що відхід став природним завершенням великого періоду.

Президент наголосив, що спадщина Гвардіоли назавжди змінила Манчестер Сіті, сформувавши в клубі переможну культуру та новий рівень вимог. За його словами, команда продовжить боротися за трофеї і після відходу іспанського фахівця.