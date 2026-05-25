«Тільки одна річ наостанок»: Гвардіола виступив із прощальною промовою до фанатів Манчестер Сіті
Фахівець відпрацював у команді 10 років
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола виступив із прощальною промовою після завершення сезону-2025/2026. Фахівець залишає англійський клуб після заключного матчу 38-го туру АПЛ проти Астон Вілли (1:2).
Гвардіола звернувся до вболівальників безпосередньо на стадіоні:
Тільки одна річ наостанок: якщо найближчими роками ви зустрінете мене на вулицях тут, в Європі, у Сполучених Штатах чи де завгодно ще і ви будете вболівальником Сіті, підійдіть і обійміть мене. Мені це буде потрібно.
