Сергій Стаднюк

Збірна України U-20 у Чилі проведе матч стартового туру групового етапу юнацького чемпіонату світу проти однолітків із Південної Кореї. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за Києвом.

Головний тренер «синьо-жовтих» Дмитро Михайленко шокував стартовим складом на гру. Сенсаційно до нього не ввійшов нападник Матвій Пономаренко, що був лідером команди на Євро-2024 (U-19).

Попереду на збірну України чекають ще два матчі групового етапу. У вівторок, 30 вересня, о 23:00 «синьо-жовті» зустрінуться з Панамою. З цією командою українці вже перетиналися на юнацькому мундіалі: у 1/8 фіналу наша збірна розгромила суперника 4:1 завдяки дублю Сікана та голам Попова і Булеци.

А в п’ятницю, 3 жовтня, о 23:00 команда зіграє проти Парагваю. Історія очних протистоянь також стосується 1/8 фіналу чемпіонату світу — ще у 2001 році українська збірна цього віку поступилася парагвайцям із рахунком 1:2.