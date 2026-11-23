Вінгер Барселони Ламін Ямаль пропустить найближчий матч команди в Лізі чемпіонів. Каталонський клуб повідомив, що футболіст не зіграє проти Сабаха 25 листопада через проблеми зі здоров’ям.

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Після медичного обстеження у Ямаля виявили незначний дискомфорт у правому гомілкостопі. У клубі вирішили не залучати гравця до поєдинку, щоб не наражати його на зайвий ризик і дати час на відновлення. Тож у зустрічі із Сабахом тренерському штабу доведеться обійтися без вінгера.

Водночас у Барселоні розраховують, що пауза буде короткою. Очікується, що Ямаль знову зможе вийти на поле вже наступної неділі, коли команда зустрінеться з Депортиво в матчі Ла Ліги. Цього сезону футболіст узяв участь у 17 поєдинках і записав на свій рахунок 13 голів та 13 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні Барселона вирвала перемогу над Вільярреалом завдяки автоголу суперника (3:2).