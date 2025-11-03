Павло Василенко

Батько юної зірки Барселони Ламіна Ямаля, 36-річний Мунір Насрауї, знову опинився в центрі уваги після відвертих слів про своє життя. У розмові з іспанськими журналістами він визнав, що не бачить нічого поганого в тому, що син допомагає йому фінансово.

«Багато людей кажуть дурниці. Мовляв, чому я не працюю, живу за рахунок сина... Ну так, добрі люди. Дякую тобі, сину мій, я завжди буду вдячний. Я житиму за рахунок тебе», – сказав Насрауї.

Попри це, чоловік наголосив, що не сидить без діла – він збирає картонні коробки в Барселоні та продає їх по вісім центів за кілограм.

«Раніше я шукав роботу на будівництві, але не знаходив. Зараз робота є, просто молодь не хоче працювати. Потрібно заохочувати їх докладати зусиль, бо якщо сидіти, нічого не буде», – пояснив він.

Мунір також подякував Ямалю за підтримку та наголосив, що не дозволить, аби син «віддав його до будинку для літніх людей».

Нагадаємо, раніше Насрауї вже привертав увагу преси своїми гучними заявами – зокрема тим, що є фанатом мадридського Реала, заклятого суперника клубу, де грає його син.