Ямаль спростував чутки про свою травму
Гравець провів вдалий матч проти Брюгге
близько 2 годин тому
Після яскравого поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів між Брюгге та Барселоною, який завершився результативною нічиєю 3:3, юний нападник каталонців Ламін Ямаль висловився щодо свого самопочуття.
Футболіст прокоментував численні повідомлення у ЗМІ про нібито серйозну травму паху, яка могла завадити йому повноцінно тренуватися.
— Багато говорили про мою травму паху і про те, що я був засмучений. Усе це неправда. Я просто хотів знову тренуватися і грати на своєму рівні — так я почуваюся найкраще і отримую задоволення, — сказав Ламін Ямаль в інтерв’ю Marca.
У поточному сезоні Ламін Ямаль уже провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив п’ять м’ячів і віддав п’ять результативних передач.
