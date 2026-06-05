Сергій Разумовський

Вінгер Барселони Ламін Ямаль визнаний найкращим гравцем сезону-2025/26 у Ла Лізі. Молодий футболіст каталонського клубу отримав індивідуальну нагороду за підсумками чемпіонату, у якому став одним із головних лідерів своєї команди та одним із найяскравіших гравців усього турніру.

У боротьбі за це звання 18-річний іспанець випередив кількох відомих футболістів чемпіонату Іспанії. Серед претендентів на нагороду були нападник Реала Кіліан Мбаппе, форвард Мальорки Ведат Мурікі, півзахисник Бетіса Пабло Форнальс, а також вінгер Вільярреала Ніколя Пепе.

Для Ямаля цей сезон став одним із найуспішніших у кар’єрі. Попри юний вік, вінгер Барселони демонстрував стабільну результативність та регулярно впливав на гру команди в атаці. У 28 матчах Ла Ліги іспанець забив 16 голів і віддав 12 результативних передач.

Загалом Ямаль безпосередньо долучився до 28 голів Барселони в чемпіонаті, що стало одним із ключових факторів у його перемозі в голосуванні за найкращого гравця сезону. Його виступи протягом кампанії підтвердили статус одного з найперспективніших футболістів світу та вже одного з лідерів каталонського клубу.

Водночас сезон для Ламіна Ямаля ще не завершився. Після клубної кампанії він продовжить виступи на міжнародному рівні, адже отримав виклик до збірної Іспанії на чемпіонат світу-2026. Таким чином, вінгер матиме шанс підтвердити свій високий рівень уже у складі національної команди на головному турнірі року.