Павло Василенко

Чудовий вечір Іспанії та переконлива перемога над Туреччиною з рахунком 6:0 були дещо затьмарені ситуацією, в яку потрапив один із зірок команди – Ламін Ямаль.

Вінгер Барселони був знятий на камеру, коли виходив зі стадіону і переривав свій багаж у пошуках таємничого предмета. Його навіть висадили з автобуса, який був найнятий для перевезення гравців La Furia Roja, і він повернувся до бази, щоб продовжити пошуки. Пізніше турецька преса повідомила, що Ямаль загубив паспорт і що це було причиною надзвичайної ситуації.

«Після матчу Ламін Ямаль довго шукав свій паспорт, навіть повернувшись до роздягальні, але покинув стадіон, не знайшовши його», – стверджує Beyaz Futbol.

Інше місцеве ЗМІ, Fotomac, додає, що Королівська іспанська федерація футболу зв'язалася з турецькими представниками влади, щоб спробувати співпрацювати з поліцією в спробі забезпечити безперешкодний виїзд Ямаля з країни, незважаючи на наявність у нього звичайних документів.