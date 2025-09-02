Юний талант Барселони Ламін Ямаль зізнався, що мріє здобути Золотий м'яч. При цьому він звернувся до футболістів, які стверджують, що не прагнуть індивідуальних нагород.

«З командної точки зору виграти Лігу чемпіонів з «Барсою» було б неймовірно. З індивідуальної – кожен гравець хоче виграти «Золотий м’яч», і будь-хто, хто стверджує протилежне, бреше. Бути серед номінантів у 18 років – це те, що потрібно цінувати, і я сподіваюся, що це станеться», – лаконічно заявив талановитий іспанець.

Іспанський вінгер уже став ключовою фігурою у складі каталонців, і саме довкола нього будується оновлений проект команди.

Раніше Барселона втратила очки у поєдинку внутрішнього чемпіонату проти Райо Вальєкано.