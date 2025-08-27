Флік: «Ямаль – абсолютний геній»
Тренер Барселони охарактеризовав свого підопічного
близько 10 годин тому
Ямаль та Флік / фото - Getty
Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік висловив своє захоплення талантом Ламіна Ямала та назвав його одним із найперспективніших футболістів сучасності.
Ламін – абсолютний геній. Особливо якщо враховувати його вік. У 18 років він уже визначає результат матчів. Він на правильному шляху і він дуже розумний. Звичайно, він ще дуже молодий і має навчатися у інших. Ми його підтримуємо. Я переконаний, що він стане одним із найкращих гравців в історії футболу, – сказав Флік під час отримання нагороди від Bild.
У минулому турі Ла Ліги Басрелона здобула нелегку перемогу над Леванте (3:2).