Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль встановив унікальне досягнення в історії «Золотого м’яча». 19-річний футболіст став першим гравцем, якого тричі номінували на престижну нагороду ще до досягнення 20-річного віку.

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Для Ямаля це третя поспіль номінація на головний індивідуальний приз у світовому футболі. Однак виграти Золотий м’яч іспанцю поки не вдалося.

У минулому сезоні Ямаль допоміг Барселоні здобути чемпіонський титул у Ла Лізі. Також він разом зі збірною Іспанії тріумфував на чемпіонаті світу 2026 року.

Минулого року він посів друге місце в голосуванні за «Золотий м’яч». Переможцем став вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

Попри юний вік, Ямаль уже встиг стати одним із лідерів Барселони та збірної Іспанії. Його стабільні виступи на найвищому рівні дозволили йому втретє поспіль увійти до числа претендентів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі.