Хто стане новим володарем «Золотого м’яча»? Оголошено 30 претендентів на престижну нагороду
Переможця буде оголошено наступного місяця
France Football офіційно оголосив список із 30 футболістів, які претендують на «Золотий м’яч»-2026. Цьогорічна церемонія матиме особливий статус, адже нагороду вручатимуть уже в 70-й раз.
Урочисте вручення відбудеться 26 жовтня в Лондоні. Вперше в історії церемонія пройде не в Парижі. Місцем проведення стане London Palladium, а вибір столиці Великої Британії пов’язаний із ювілеєм нагороди та її першим володарем Стенлі Метьюзом.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
Ліцензія КРАІЛ № 364 від 20.11.2023 | ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 10.10.2025. *до 200% бонусу на перший депозит. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
21+. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
До списку номінантів увійшов чинний володар трофею Усман Дембеле. Також серед претендентів опинилися Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе, Ламін Ямаль, Ерлінг Голанд, Ліонель Мессі, Вінісіус Жуніор та інші провідні футболісти світового футболу.
Особливу увагу привертає повернення Мессі до числа номінантів. Водночас Кріштіану Роналду цього разу не потрапив до списку 30 претендентів.
На відміну від старого формату, переможця визначатимуть за результатами одного змагального сезону. До уваги береться період із 3 серпня 2025 року до 19 липня 2026-го, включно з міжнародними турнірами. Основними критеріями є індивідуальні виступи, командні результати та здобуті трофеї, а також клас і дотримання принципів fair play.
Поділитись