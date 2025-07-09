Неймовірний подарунок собі перед 18-річчям зробив вингер Барселони Ламін Ямаль — юний талант придбав унікальне золоте намисто вартістю 400 тисяч доларів.

Ювелірний дім Tajia Diamonds, розташований у Нью-Йорку, опублікував у соцмережах фото прикраси. Вона виготовлена з жовтого золота, інкрустована діамантами й дорогоцінним камінням у кольорах Барселони, а підвіска має форму ініціалів LY — Ламін Ямаль.

— Найкраща прикраса — для найкращого гравця у світі, — підписали світлини в Tajia Diamonds.

За інформацією CNN Brazil, саме цей аксесуар Ламін обрав на честь свого майбутнього повноліття. 13 липня йому виповниться 18 років. Незважаючи на юний вік, Ямаль уже провів 106 матчів за першу команду Барселони, відзначився 25 голами та зробив 34 результативні передачі.

У минулому сезоні він допоміг каталонцям виграти чемпіонат Іспанії, Кубок і Суперкубок.