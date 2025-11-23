Забараний допоміг ПСЖ здолати Гавр
Французький гарнд провів сухий матч
близько 3 годин тому
У 13 турі чемпіонату Франції ПСЖ упевнено переграв Гавр. Зустріч відбулася на паризькому стадіоні Парк де Пренс та завершилася переконливою перемогою господарів з рахунком 3:0.
Лі Кан Ін, Жоау Невеш і Бредлі Баркола забили у ворота суперника. Український захисник Ілля Забарний розпочав матч в основі та зробив свій внесок у сухий результат столичної команди.
Завдяки цій перемозі парижани знову піднялися на вершину таблиці, досягнувши позначки 30 очок.
В інших іграх туру Ланс виявився сильнішим за Страсбург, а Ренн переміг Монако. У складі монегасків уперше за два роки вийшов на поле півзахисник Поль Погба.
Ліга 1. 13-й тур
ПСЖ – Гавр – 3:0
Голи: Лі Кан Ін, 29, Невес, 65, Баркола, 87.
Поділитись