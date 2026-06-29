Сергій Разумовський

Український нападник Роман Яремчук може змінити клуб уже найближчим часом. Як повідомляє грецьке видання Sport24.gr, форвард Олімпіакоса розглядає варіант із відходом із команди, попри чинний контракт із клубом.

Другу частину минулого сезону 30-річний футболіст провів на правах оренди в Ліоні, де отримав можливість мати більше ігрової практики. Водночас після завершення орендної угоди українець має повернутися до розташування грецького клубу та розпочати підготовку до нового сезону саме в складі Олімпіакоса.

Втім, за інформацією джерела, сам Яремчук добре оцінює свою ситуацію в команді й розуміє, що навряд чи буде основним варіантом у лінії атаки. Саме тому нападник схиляється до можливого трансферу, який дозволив би йому отримати стабільне місце в основному складі та регулярно виходити з перших хвилин.

Для Яремчука питання постійної ігрової практики залишається одним із ключових, адже для форварда важливо не лише бути в заявці команди, а й мати стабільну роль на полі. Можливість виступати в статусі гравця стартового складу може стати вирішальним фактором у разі ухвалення рішення про зміну клубу.

Чинний контракт українського нападника з Олімпіакосом розрахований до 30 червня 2028 року, тому будь-який потенційний перехід залежатиме також від позиції грецького клубу та зацікавленості інших команд. У сезоні-2025/26 Роман Яремчук провів 29 матчів, у яких забив 9 м’ячів і віддав 2 результативні передачі.

Раніше Ліон не зміг домовитися щодо Яремчука.