Яремчук вперше відзначився за Ліон. Відео
Команда Фонсеки поступилась Страсбуру
близько 2 годин тому
Роман Яремчук / Фото - Instagram
Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився асистом в матчі 23 туру Ліги 1 проти Страсбура (1:3).
Новачок Олімпіка за хвилину перебування на полі допоміг відзначитись Корентену Толіссо, проте цього вечора команда Паулу Фонсеки не змогла взяти очки в протистоянні з фарм-клубом Челсі.
Ліга 1. 23 тур
Страсбур – Ліон 3:1
Голи: Годо, 37, Морейра, 52, Панічеллі, 83 (з пенальті) - Толіссо, 58
