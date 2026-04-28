Сергій Разумовський

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський висловився про центральний матч 26-го туру української Прем'єр-ліги, у якому столичний клуб зустрінеться з донецьким Шахтарем. Перед принциповим протистоянням ексфутболіст не лише поділився очікуваннями від гри, а й звернув увагу на можливе історичне досягнення вінгера киян Андрія Ярмоленка.

Мілевський зізнався, що з особливим інтересом стежитиме за поєдинком, адже лідер Динамо має реальний шанс перевершити його показник за кількістю забитих м’ячів у матчах проти Шахтаря.

Чекаємо на матч Динамо – Шахтар. Ярмоленко може побити мій рекорд, буду дивитись та вболівати за нього. В нього «на носі» одні рекорди, – заявив Мілевський у власному Telegram-каналі. Артем Мілевський

Наразі Артем Мілевський та Андрій Ярмоленко мають однаковий результат у матчах проти донецького клубу. Обидва футболісти забили Шахтарю по вісім м’ячів, тож наступний гол Ярмоленка у цьому протистоянні дозволить йому одноосібно очолити відповідний список серед динамівців. Саме це додає майбутньому поєдинку ще більшої інтриги та робить персональну боротьбу за рекорд однією з додаткових сюжетних ліній зустрічі.

Матч між Динамо та Шахтарем, який традиційно привертає значну увагу вболівальників, відбудеться 3 травня о 18:00. Очікується, що гра стане не лише важливою з турнірної точки зору, а й може увійти в історію завдяки можливому рекорду Ярмоленка.

Нагадаємо, вінгер забив 121-й гол в історії чемпіонатів України. До рекорду Максима Шацьких залишається три м'ячі.