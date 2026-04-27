Сергій Разумовський

Президент Динамо Ігор Суркіс висловився щодо майбутнього вінгера київського клубу Андрія Ярмоленка. В ефірі УПЛ ТБ керівник біло-синіх дав зрозуміти, що остаточне рішення щодо подальшої ролі футболіста в клубі буде ухвалене вже після завершення сезону.

За словами Суркіса, наразі він не готовий однозначно відповісти, чи залишиться Ярмоленко гравцем Динамо в наступному сезоні. Президент клубу зазначив, що після завершення кампанії планує особисто зустрітися з Андрієм і обговорити його подальші плани.

Я не можу вам сказати це зараз. Ми маємо сісти з Андрієм за стіл по завершенні сезону. Все залежатиме від його бажання – у Ярмоленка карт-бланш. Або продовжити грати, або стати спортивним директором. Знаю, що він проходить курси УЄФА і дуже серйозно готується. Ігор Суркіс

Читайте також: Одразу два гравці Динамо пропустять залишок сезону

Таким чином, майбутнє одного з найвідоміших футболістів Динамо поки залишається відкритим. Остаточне рішення, чи продовжить Ярмоленко виступи, чи розпочне новий етап кар’єри вже як функціонер, очікується після завершення сезону.

Нагадаємо, Ярмоленко оформив дубль у матчі 25-го туру УПЛ проти Кривбаса (6:5). Він став для вінгера 121 голом в чемпіонатах України. Таким чином він наблизився до бомбардирського рекорду Максима Шацьких (124 м'ячі).