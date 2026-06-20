Ярмоленко пропустить матчі Динамо в єврокубках. Інсайдер повідомив деталі
Ветеран виступатиме лише у внутрішніх турнірах
близько 2 годин томуПідписатися в
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко готуватиметься за індивідуальною програмою лише до матчів УПЛ. 36-річний футболіст завершив виступи в єврокубках.
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко готуватиметься за індивідуальною програмою суто до матчів УПЛ. Про це повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.
Зазначається, що 36-річний футболіст закінчив виступи на міжнародному рівні та не братиме участі у поєдинках єврокубкових турнірів поточного сезону.
Також повідомляється, що кияни розпочали літні тренувальні збори неповним складом. Гравцям, які перебували у збірній України, керівництво надало тривалішу відпустку.
Очікується, що захисник Тарас Михавко, Микола Шапаренко та інші футболісти збірної згодом під'їдуть до розташування клубу. Проте на прибуття Ярмоленка на ці збори чекати не варто.