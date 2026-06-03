Матвієнко — про Ярмоленка: «Він постійно говорить мотиваційні промови»
Захисник заявив, що капітанська пов'язка опинилася у правильних руках
близько 1 години томуПідписатися в
Захисник збірної України Микола Матвієнко на YouTube-каналі УАФ оцінив роль Андрія Ярмоленка у національній команді після його повернення до табору синьо-жовтих.
Футболіст зазначив, що досвідчений вінгер сильно допомагає колективу в роздягальні, перебираючи на себе функції лідера та капітана.
Звичайно, йому завжди раді. По-перше, він постійно говорить мотиваційні промови в роздягальні – це трошки не моє. Тому він допомагає дуже сильно.
Степаненко відверто розповів про нову роль у збірній України: «Трохи незвично».