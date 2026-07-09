Ярмоленко та Мунгенге не зіграють у стартовому матчі сезону для Динамо. Проти киян може вийти Алієв
Команда Костюка стартує у кваліфікації Ліги Європи
близько 3 годин томуПідписатися в
Сьогодні, 9 липня, київське Динамо проведе матч 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської Університаті Клуж-Напока.
Поєдинок відбудеться у польському Любліні на стадіоні Арена Люблін. Початок зустрічі — о 20:00. Головним арбітром матчу призначено естонця Йоонаса Яановіца.
Головні тренери команд Ігор Костюк і Крістіано Бергоді вже визначилися зі стартовими складами. До заявки Динамо не потрапили ветеран Андрій Ярмоленко та зірковий ексгравець ПСЖ П’єр Мунгенге.
Динамо розпочне матч у такому складі: Нещерет, Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак, Піхальонок, Бражко, Шапаренко, Волошин, Пономаренко, Редушко.
Запас: Суркіс, Ольховий, Вівчаренко, Тіаре, Малиш, Гусєв, Коробов, Буяльський, Герреро, Огундана, Рубчинський, Герич.
Університатя Клуж: Міхаїл, Кіпчу, Кубіш, Крістя, Станоєв, Драмме, Кодря, Менді, Бік, Стефанеску, Макалу.
Запас: Лефтер, Коша, Кінтеш, Тріке, Ністор, Адамс, Педру Пінту, Чукву, Пулоло, Алієв, Течереш, Сімон.
Раніше повідомлялося, що захисник Динамо, що ухвалив сканальне рішення, визначився з новим клубом.