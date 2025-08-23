Павло Василенко

Сьогодні відбувся поєдинок у рамках другого туру АПЛ, в якому Брентфорд приймав Астон Віллу. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у грі на 13-й хвилині забив буркінійський нападник Данго Уаттара.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк розпочав матч у стартовому складі і провів на полі 79 хвилин.

Брентфорд наразі йде на 10-й позиції в чемпіонаті з трьома очками після двох зіграних турів.

АПЛ, 2-й тур

Брентфорд – Астон Вілла – 1:0

Гол: Уаттара, 13.

Бернлі – Сандерленд – 2:0

Голи: Каллен, 47, Ентоні, 88.

Борнмут – Вулвергемптон – 1:0

Гол: Таверньє, 4.