Ярмолюк допоміг Брентфорду перемогти Астон Віллу
Команда українця здобула першу перемогу у новому сезоні
близько 2 годин тому
Фото - ФК Брентфорд
Сьогодні відбувся поєдинок у рамках другого туру АПЛ, в якому Брентфорд приймав Астон Віллу. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у грі на 13-й хвилині забив буркінійський нападник Данго Уаттара.
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк розпочав матч у стартовому складі і провів на полі 79 хвилин.
Брентфорд наразі йде на 10-й позиції в чемпіонаті з трьома очками після двох зіграних турів.
АПЛ, 2-й тур
Брентфорд – Астон Вілла – 1:0
Гол: Уаттара, 13.
Бернлі – Сандерленд – 2:0
Голи: Каллен, 47, Ентоні, 88.
Борнмут – Вулвергемптон – 1:0
Гол: Таверньє, 4.