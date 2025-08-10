Ліверпуль виявляє інтерес до 28-річного форварда Брентфорда Йоана Вісса, розглядаючи його як запасний варіант на випадок невдачі в переговорах щодо нападника Ньюкасла Александера Ісака, якого сороки не мають наміру відпускати. Про це повідомляє Caught Offside.

За даними джерела, Брентфорд оцінює свого гравця у 50 мільйонів фунтів (приблизно 58 мільйонів євро). Конкуренцію мерсисайдцям може скласти сам Ньюкасл — клуб уже робив пропозицію щодо Вісса, проте вона була відхилена.

Минулого сезону Вісса провів 39 матчів у всіх турнірах, відзначившись 20 забитими м'ячами та 5 результативними передачами. Його контракт із Брентфордом діє до літа 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює нападника у 32 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що форвард Ліверпуля офіційно приєднався до Аль-Хіляля.