Сергій Стаднюк

Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк поділився емоціями у зв’язку з перемогою в матчі другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Слова представника АПЛ передає пресслужба УЄФА.

Ми раді цій перемозі. Я дуже пишаюся тим, що граю за свою країну. Це велика перемога для нас. Ми готові до наступного матчу й сподіваюся, що зможемо виграти. Ця перемога додала нам упевненості. Проте тепер треба готуватися до наступної гри та перемогти у ній також. Єгор Ярмолюк

В іншому матчі групи збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Данії, яка набрала шість очок і достроково вийшла до чвертьфіналу. Таким чином, Україна з трьома балами піднялася на другу прохідну сходинку. 18 червня «синьо-жовті» розіграють з голландцями (один пункт) ще одну путівку до плей-оф.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Фінляндія – Україна. Він забив один із м’ячів.

Також головний тренер української «молодіжки» Унаї Мельгоса підбив підсумки матчу з Фінляндією.