Сергій Разумовський

Лівий захисник Алекс Бальде не виставлений на продаж у Барселоні, попри чутки щодо його майбутнього та інтерес з боку інших клубів. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Бальде залишається частиною планів каталонського клубу на наступний сезон. У Барселоні не розглядають варіант із його продажем і здивовані кількістю повідомлень навколо футболіста, адже його ніколи не виставляли на трансфер.

Водночас ситуація могла б змінитися, якби сам гравець звернувся до клубу з конкретною пропозицією від іншої команди. У такому разі Барселона була б готова оцінити можливість трансферу та паралельно розпочати пошук заміни на позицію лівого захисника.

Контракт Бальде з каталонським клубом чинний до 2028 року, що дозволяє Барселоні контролювати ситуацію та не поспішати з будь-якими рішеннями щодо майбутнього футболіста.

Інтерес до іспанського захисника проявляють кілька клубів англійської Прем’єр-ліги, а також Інтер, який уважно стежить за розвитком ситуації. Найактивніше за Бальде, за даними ЗМІ, спостерігають Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті.

Британські медіа повідомляють, що Манчестер Сіті може підготувати достатньо привабливу пропозицію, яка здатна зацікавити Барселону. Однак такий сценарій можливий лише за умови, що сам Бальде захоче залишити каталонський клуб.

Нагадаємо, Алекс Бальде не потрапив до заявки збірної Іспанії на чемпіонат світу-2026.