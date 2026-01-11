Єгипет та Кот-д'Івуар розіграли останню путівку до півфіналу Кубка африканських націй-2025. Гра в Агадірі завершилась з рахунком 3:2.

Ефективність «фараонів» зробила різницю проти територіальної переваги «слонів». Вже на старті зустрічі Мармуш відкрив рахунок. Кот-д'Івуар швидко взяв контроль над м'ячем, створив кілька нагод, проте всупереч ходу гри, Рабіа подвоїв перевагу на 32-й хвилині, замкнувши подачу Салаха з кутового.

Івуарійці не зневірилися і нарешті були винагороджені, коли Діоманде змусив Фатуха перед перервою зрізати м'яч у власні ворота.

Після перерви Кот-д'Івуар продовжив грати з такою ж інтенсивністю, але знову забив Єгипет. Салах до асисту в першому таймі додав забитий гол на початку другого тайму, зробивши рахунок 3:1.

Івуарійці не збирались складати зброю, а їх старання були винагороджені голом Дуе на 73-й хвилині після хаотичної ситуації в штрафному майданчику.

Кінцівку матчу Кот-д'Івуар провів на половині поля Єгипта, але в підсумку склав з себе повноваження діючого володаря КАН.

КАН-2025. Чвертьфінал

Єгипет Кот-дʼІвуар - 3:2

Голи: Мармуш 4, Рабі 32, Салах 52 - Фату аг. 40, Дуе 73