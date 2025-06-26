Сьогодні, 26 червня, відбудеться фінальний матч чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років 2025 року. Турнір проходить у Румунії за участі восьми національних збірних, розподілених на дві групи.

Розклад на 26 червня (час — київський):

▪️ 21:00. Фінал: Іспанія – Нідерланди

У півфіналі Іспанія здолала Німеччину з рахунком 6:5 у додатковий час, а Нідерланди впевнено перемогли господарів турніру — Румунію (3:1).

Збірна Іспанії є чинним чемпіоном Європи U-19. У фіналі попереднього турніру 2024 року, який проходив у Північній Ірландії, іспанці обіграли Францію з рахунком 2:0.