Євро-2025 U-19: сьогодні визначиться новий чемпіон
Іспанія та Нідерланди зіграють у фіналі юнацького Євро в Румунії
близько 1 години тому
Сьогодні, 26 червня, відбудеться фінальний матч чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років 2025 року. Турнір проходить у Румунії за участі восьми національних збірних, розподілених на дві групи.
Розклад на 26 червня (час — київський):
▪️ 21:00. Фінал: Іспанія – Нідерланди
У півфіналі Іспанія здолала Німеччину з рахунком 6:5 у додатковий час, а Нідерланди впевнено перемогли господарів турніру — Румунію (3:1).
Збірна Іспанії є чинним чемпіоном Європи U-19. У фіналі попереднього турніру 2024 року, який проходив у Північній Ірландії, іспанці обіграли Францію з рахунком 2:0.
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