Євро-2026 (U-19). Україна – Італія. Відеотрансляція
XSport розповідає, де подивитися вирішальний матч за перше місце у групі юнацького чемпіонату Європи
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: УАФ
Сьогодні збірна України U19 проведе заключний матч групового етапу Євро-2026.
Поєдинок відбудеться 5 липня о 18:00. Подивитися гру наживо можна буде на «Суспільне Спорт» або на медіасервісі MEGOGO.
Після двох турів турнірна таблиця групи виглядає так:
- Україна — 6 очок
- Італія — 4 очки
- Хорватія — 1 очко
- Сербія — 0 очок
Українська команда має чудові шанси завершити груповий етап на першому місці. Заключний матч стане вирішальним у боротьбі за підсумкове розташування в квартеті.
Нагадаємо, збірна України U-19 гарантувала собі участь у півфіналі Євро-2026 та вийшла на ЧС-2027.