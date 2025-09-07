Європейський клуб розірвав контракт з українцем
Не склалось
23 хвилини тому
Іван Єрмачков / Фото - Вердер Бремен
Гравець збірних України U-19 та U-20 Іван Єрмачков більше не є гравцем Вердера, повідомляє офіційний сайт клубу.
20-річний футболіст висловив бажання залишити Бремен в пошуку нових викликів.
Спортивний директор академії Вердера Марк Доммер подякував українцю за час проведений в клубі.
Єрмачков опинився у Німеччині після початку вторгнення рф в Україну. Вихованець Діназу та Колоса спочатку опинився у Вупперталері, а згодом отримав запрошення від Вердера, але не провів жодного матчу в другій команді «музик».
В минулому сезоні здавався в оренду берлінській Вікторії.