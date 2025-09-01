Відставка тен Хага стала найшвидшим звільненням тренера в історії Бундесліги
Нідерландець встиг провести всього два матчі на чолі Баєра
близько 2 годин тому
Ерік тен Хаг став автором історичного антирекорду чемпіонату Німеччини. Як повідомляє Opta Sports, відставка наставника Байєра стала найшвидшим звільненням тренера після початку сезону в історії Бундесліги.
Нідерландський спеціаліст очолив леверкузенський клуб у травні цього року та встиг провести лише два поєдинки в чемпіонаті, в яких команда здобула одне очко.
Наступний матч Байєр зіграє вдома проти Айнтрахта з Франкфурта у п’ятницю, 12 вересня.
Раніше Тен Хаг працював з Манчестер Юнайтед, з яким виграв Кубок Англії та Кубок ліги, а також з Аяксом, де привів команду до титулу чемпіона Нідерландів.
Також стало відомо, хто замінить Еріка тен Хага у Баєрі.
