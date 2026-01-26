Європейський клуб з двома українцями повернув собі лідерство. Відео
КСУ Крайова зберегла лідерство
близько 2 годин тому
Фото: - Університатя Крайова
Університатя Крайова в заключному матчі 23 туру Суперліги здолала Ботошані.
Александру Чікалдеу забив перший гол біло-синіх на 65-й хвилині, а Етім Мандей встановив остаточний рахунок на 83-й хвилині.
Павло Ісенко та Олександо Романчук відіграли по 90 хвилин у складі Університаті.
Нападник Ботошані Микола Ковталюк провів на полі 71 хвилину.
Суперліга. 23 тур
КСУ Крайова – Ботошані 2:0
Голи: Чикилдеу, 65, Етім, 83
КСУ Крайова з 46 балами посідає першу сходинку в Суперлізі після 23 турів. Ботошані - на п'ятому з 38-ма балами
