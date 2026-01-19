Черкаський ЛНЗ офіційно повідомив про відхід легіонера Ейнела Соареша. Інформацію про це розповсюдила пресслужба клубу.

Згідно із заявою, вінгер продовжить кар'єру у словацькому клубі Тренчин, куди він перейшов на правах оренди. Деталі фінансової сторони угоди не розкриваються. Ще за кілька турів до закінчення першої частини поточного сезону УПЛ фіолетові перевели іноземного футболіста в команду U-19, а генеральний директор клубу тоді зазначив, що в структурі ЛНЗ ніхто не може бути важливішим за сам клуб.

У нинішньому розіграші чемпіонату Соареш провів сім матчів за черкаську команду та не відзначився результативними діями. В УПЛ він перебрався у березні 2024 року з чемпіонату Словаччини.

Також повідомлялося, що Соареш не відправиться з ЛНЗ на зиові збори.