Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський оцінив перспективи можливого переходу вінгера Шахтаря Мар’яна Шведа до Карпат.

За словами журналіста, ситуація зі Шведом певною мірою схожа на історію з Назарієм Русиним. Обидва футболісти тісно пов’язані зі львівським футболом і можуть розглядатися Карпатами як гравці, для яких повернення до Львова мало б не лише спортивний, а й емоційний підтекст.

Водночас Співаковський звернув увагу на важливий фінансовий аспект. І Швед, і Русин мають чинні контракти, які, за його інформацією, розраховані ще приблизно на один рік. Крім того, обидва футболісти отримують високі зарплати — орієнтовно близько пів мільйона євро на рік. Русин має такі умови в Сандерленді, а Швед — у Шахтарі.

Саме контрактна ситуація та рівень заробітної плати можуть стати головними перешкодами для переходу Мар’яна Шведа до Карпат. За словами Співаковського, у Шахтарі вінгер має дуже комфортні фінансові умови, тому футболісту доведеться визначитися, що для нього зараз важливіше: продовження кар’єри з більшою ігровою практикою та можливістю реалізувати себе на полі чи збереження нинішніх умов у донецькому клубі.

Журналіст зазначив, що наразі ймовірність переходу Шведа до Карпат оцінюється приблизно у 25 відсотків. Тобто такий варіант повністю не виключається, але на цьому етапі його складно назвати дуже реалістичним.

Щодо Назарія Русина, то, за словами Співаковського, його поява в Карпатах виглядає значно ймовірнішою. Він припустив, що форвард у підсумку все ж має опинитися у львівському клубі.