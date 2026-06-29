Форвард клубу АПЛ близький до переходу в Карпати
Сторони ведуть перемовини про трансфер
близько 3 годин томуПідписатися в
Нападник англійського Сандерленда Назарій Русин може повернутися в Україну. Про це повідомили в ефірі ТаТоТаке.
У послугах 27-річного футболіста зацікавлені львівські Карпати, які планують підсилити лінію атаки під час літнього трансферного вікна.
«Чорні коти» розглядають варіант із достроковим розірванням контракту Русина, термін якого спливає у червні 2027 року, проте вимагають з українського клубу фінансову компенсацію.
Якщо «леви» приймуть пропозицію англійської команди, тоді Русин приєднається до Карпат на правах вільного агента. Сторони продовжують вести перемовини.
Український форвард провів 32 матчі у складі Сандерленда, в яких забив два голи і віддав один асист. В двох останніх сезонах 27-річний нападник виступав на правах оренди у Хорватії та Польщі.