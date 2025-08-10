Юрченко цікавий турецькому клубу
Журналіст розкрив деталі
30 хвилин тому
Фото - ФК Металіст 1925
Істанбулспор цікавиться українським півзахисником харківського Металіста 1925 Владленом Юрченком. Про це повідомляє журналіст Фуркан Чічі.
За інформацією джерела, клуб другого дивізіону Туреччини вже зробив офіційну пропозицію 31-річному футболісту, який не входит у плани нового головного тренера харківської команди Младена Бартуловича.
В сезоні 2024/25 Юрченко провів 30 матчів, відзначившись 9 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами.
Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 600 тисяч євро.