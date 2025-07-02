Павло Василенко

Якщо не трапиться нічого несподіваного, Ювентус підпише нового нападника. Італійські журналісти одностайно повідомляють, що Джонатан Девід близький до «Старої синьйори».

Після закінчення сезону 2024/25 Девід покинув Лілль. Канадський гравець не захотів продовжувати контракт.

Сам Девід збирається приєднатися до Ювентуса. Джанлука Ді Марціо повідомив, що цінний нападник погодився на умови угоди. Партнерство розраховане до 30 червня 2030 року.

Фабріціо Романо додав, що медичні тести 25-річного гравця заплановані на п'ятницю. Тому офіційне оголошення про перехід можна очікувати на цьому тижні.

Девід зарекомендував себе як високоефективний нападник під час свого перебування в Ліллі, зігравши в цілому 178 матчів у Лізі 1, забивши 87 голів і віддавши 16 результативних передач. Канадець також забив десять м’ячів у 18 іграх Ліги чемпіонів.