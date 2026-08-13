Сергій Разумовський

Ювентус і Болонья перебувають на фінальному етапі переговорів щодо переходу колумбійського центрального захисника Джона Лукумі. Про це повідомив Ніколо Скіра у соцмережі X.

🚨 Excl. - Jhon #Lucumì to #Juventus from #Bologna is at the final stage for €20M + 10% on the future sale. Contract until 2031 (€2,5M/year). Lucumì only wants to join #Juve and has turned down two Premier League and two Super Lig Clubs to wait and to join Bianconeri https://t.co/SDiP2PklTH — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2026

За інформацією джерела, туринський клуб заплатить за трансфер 28-річного футболіста 20 мільйонів євро. Також Болонья отримає десять відсотків від суми його майбутнього продажу.

Очікується, що Лукумі підпише з Ювентусом п’ятирічний контракт. Зарплата захисника становитиме 2,5 мільйона євро за сезон. За даними журналіста, колумбієць відхилив дві пропозиції від клубів англійської Прем’єр-ліги та ще дві – від представників турецької Суперліги, оскільки прагнув продовжити кар’єру саме в Ювентусі.

Джон Лукумі приєднався до Болоньї в серпні 2022 року. Відтоді захисник провів у складі італійської команди 152 матчі в усіх турнірах. На його рахунку два забиті м’ячі та три результативні передачі.

У єврокубках колумбієць зіграв 15 поєдинків у Лізі чемпіонів і 23 матчі в Лізі Європи. Його досвід виступів на міжнародному рівні має допомогти Ювентусу посилити центральну лінію оборони.

Лукумі може стати п’ятим новачком туринців у це міжсезоння після Зекі Челіка, Керіма Алайбеговича, Джеффа Ехатора та Рандаля Коло-Муані.

Також захисник взяв участь у чемпіонаті світу 2026 року у складі збірної Колумбії. Команда дійшла до 1/8 фіналу, де сенсаційно поступилася Швейцарії, через що не змогла зустрітися зі збірною Аргентини на наступній стадії турніру.