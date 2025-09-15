Ювентус може безкоштовно підписати зіркового хавбека збірної Португалії
У туринців є шанс домовитися з гравцем
близько 3 годин тому
Бернардо Сілва/фото: Google
Туринський Ювентус виявляє серйозний інтерес до півзахисника Манчестер Сіті Бернардо Сілви, повідомляє іспанське видання AS.
За даними джерела, керівництво б'янконері розглядає можливість підписання 31-річного португальця влітку 2026 року, коли закінчиться його контракт з англійським клубом.
При цьому наголошується, що важливу роль у можливому переході хавбека в Турин здатний зіграти його агент Жорже Мендеш, який має міцні зв'язки з керівництвом Ювентуса.
У нинішньому сезоні Бернарду Сілва провів за Манчестер Сіті три поєдинки, але результативними діями поки що не відзначився.
Раніше Ювентус у матчі чемпіонату здобув перемогу над Інтером (4:3).