Туринський Ювентус виявляє серйозний інтерес до півзахисника Манчестер Сіті Бернардо Сілви, повідомляє іспанське видання AS.

За даними джерела, керівництво б'янконері розглядає можливість підписання 31-річного португальця влітку 2026 року, коли закінчиться його контракт з англійським клубом.

При цьому наголошується, що важливу роль у можливому переході хавбека в Турин здатний зіграти його агент Жорже Мендеш, який має міцні зв'язки з керівництвом Ювентуса.

У нинішньому сезоні Бернарду Сілва провів за Манчестер Сіті три поєдинки, але результативними діями поки що не відзначився.

Раніше Ювентус у матчі чемпіонату здобув перемогу над Інтером (4:3).