Захисник Ювентуса Даніеле Ругані отримав серйозну травму та пропустить найближчі матчі команди. У 31-річного футболіста діагностовано розрив литкового м'яза, через що він не зможе виходити на поле за Б'янконері.

Ругані точно пропустить зустріч із Фіорентиною 22 листопада, а також під питанням його участь у матчах Ліги чемпіонів з Буде-Глімтом 25 листопада та грі з Наполі 7 грудня.

Цього сезону захисник провів сім матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Нагадаємо, що місяць тому Ругані продовжив контракт із Ювентусом до 2028 року.

Ювентус посідає шосте місце у Серії А, набравши 19 очок. Раніше команда вперше за Спаллетті втратив очки у Серії А.