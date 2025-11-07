Сергій Разумовський

У третьому турі загального етапу Ліги конференцій Майнц здобув драматичну перемогу над Фіорентиною.

Італійська команда повела в рахунку вже на 16-й хвилині. Зом скористався помилкою оборони німців і точно пробив. Після пропущеного гола господарі поступово перехопили ініціативу, створюючи дедалі більше моментів біля воріт суперника.

На 68-й хвилині Голлербах зрівняв рахунок, завершивши швидку атаку Майнца точним ударом. Коли здавалося, що матч завершиться внічию, Лі Чже Сон на п’ятій компенсованій хвилині вирвав перемогу для німців.

До вашої уваги огляд матчу.

Майнц набрав дев'ять очок і сенсаційно очолює турнірну таблицю разом із Самсунспором і Цельє.

Ліга конференцій. Загальний етап, третій тур

Майнц – Фіорентина 2:1

Голи: Голлербах, 68, Лі Чже Сон, 90+5 – Зом, 16