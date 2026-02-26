Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний для РБК-Україна прокоментував виступи українських спортсменів на Олімпіаді-2026.

«Україна завершила зимові Олімпійські ігри-2026 без медалей. Це болісний, але чесний сигнал, що стара система управління спортом себе остаточно вичерпала.

Ми могли б в усьому звинуватити російську агресію та сказати, що без війни ми б показали кращий результат. Але давайте відверто – наскільки б кращим був цей результат? Напередодні повномасштабної війни, на Олімпіаді 2022 року Україна виборола одне «срібло».

Наші кліматичні умови об’єктивно впливають на можливості підготовки спортсменів із зимових видів спорту, та й інфраструктура потребує системного оновлення.

Та попри надзвичайно складні умови, наші атлети показали гідні результати. І я вдячний кожному і кожній з них за гідне представлення України на цій Олімпіаді.

Окремої уваги заслуговують виступи представників санного спорту. Змішана командна естафета: збірна України посіла 6‑те місце – це найкращий результат в історії українського санного спорту на Олімпійських іграх у цій дисципліні.

А шолом памʼяті Владислава Гераскевича нагадав усьому світу, яку ціну ми платимо за бажання жити у мирі.

Наші атлети великі молодці та вони боролися до кінця. У них є великий потенціал. Але для медалей потрібна система, яка буде виховувати медалістів.

У країнах, які стабільно виграють медалі на Олімпійських іграх, спорт – це звичка більшості людей. У Норвегії, переможниці цьогорічної Олімпіади, 60% населення регулярно займається спортом. У Франції – 71%, у Німеччині – 63%, у Великій Британії – 70% людей регулярно займаються спортом. У нас же близько 15%. Серед дітей показник ще менший.

Щоб виправити ситуацію нам треба переходити до європейської моделі спорту та перший крок до цього – новий рамковий закон «Про спорт», який ми вже обговорюємо з експертною спільнотою.

Нова система допоможе збільшити частку людей, які регулярно займаються спортом, з 15% до 40%. Також вона створить основу, аби в Україні працювали більше 20 000 спортивних клубів.

Тоді в нас буде широка база здорових дітей і молоді. Тоді топ-20 стане нормою. А медалі – закономірністю».